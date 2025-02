Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista a coppie Mondiali 2025 in DIRETTA: Wierer torna e ci prova con Giacomel

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54: Va rimarcato come l’ordine delle frazioni sarà donna-uomo-donna-uomo, come avvenuto nel 2019, 2020 e 2023. Invece nel 2021 e 2024 la sequenza fu uomo-donna-uomo-donna. L’Italia è andata a medaglia in tre delle cinque competizioni iridate fin qui disputate: argento a Östersund 2019 conn/Hofer, argento a Nove Mesto 2024 con/Vittozzi e bronzo a Oberhof 2023 con Vittozzi/.15.51: La competizione amiste è stata concepita all’inizio del XXI secolo in Germania a uso e consumo delle esibizioni. Alla luce del successo guadagnato dalle kermesse in terra teutonica, l’Ibu ha deciso di sviluppare il concetto e di conferirgli valenza ufficiale. Inserita nel calendario di Coppa del Mondo nel 2015, la single mixed ha fatto il proprio ingresso nel programma deia partire dal 2019.