LIVE Biathlon Staffetta mista a coppie Mondiali 2025 in DIRETTA | vince sempre la Francia! Italia condannata dagli errori di Wierer

16.47: Per oggi è tutto, appuntamento a sabato e domenica per le staffette e le mass start. Grazie per avefci seguito e buona serata!16.46: Per la terza volta sulle sei gare iridate disputate in questo format l'resta giù dal podio. in top ten la Svizzera, quarta, la Svezia quinta, la Slovenia, sesta, Austria ottava, Lettonia nona, Finlandia decima16.43. Ancora un'altra mea d'oro per lache, nonostante qualche errore, è riuscita ad avere la meglio su una Norvegia che ha potuto contare su uno Johannes Boe poco preciso ma velocissimo sugli sci. Con 15 ricariche la Norvegia è arrivata a 5? dall'oro, terzo posto per la Germania che invece ha sbagliato meno di tutti al poligono16.41: L'si deve accointentare del settimo posto a 32?.