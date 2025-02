Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista a coppie Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia sempre favorita, Wierer e Giacomel a caccia del podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella single mixed relay valida per i Campionati del Mondo di Lenzerheide. Si apre la tre giorni dedicata alle staffette alla rassegna iridata sulla neve svizzera e subito c’è la gara forse più favorevole all’Italia, la sprintche vede al via Tommaso, reduce dalla fantastica medaglia d’argento nell’individuale maschile e Dorotheache fa il suo rientro dopo aver saltato inseguimento e individuale a causa di un attacco influenzale.La competizione amiste è stata concepita all’inizio del XXI secolo in Germania a uso e consumo delle esibizioni. Alla luce del successo guadagnato dalle kermesse in terra teutonica, l’Ibu ha deciso di sviluppare il concetto e di conferirgli valenza ufficiale.