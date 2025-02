Oasport.it - LIVE Berrettini-Draper, ATP Doha 2025 in DIRETTA: si comincia con il britannico al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET19:25 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con ilalla battuta.19:23 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Matteoe Jack.19:20 Ancora un pizzico di attesa in quanto è stato premiato Fernando Verdasco. Lo spagnolo, ormai quarantaquattrenne, si è ritirato ufficialmente partecipando al torneo di doppio.19:16 L’azzurro dovrà far leva sulal cospetto di un altro battitore di tutto rispetto., per altro mancino, può inoltre utilizzare ilad uscire da sinistra mettendo in grande difficoltà l’italiano.19:13 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il romano che nel 2024 venne sconfitto dalnella finale dell’ATP di Stoccarda.