Oasport.it - LIVE Berrettini-Draper, ATP Doha 2025 in DIRETTA: quarto di finale sulla strada della redenzione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale deldidell’ATP 500 ditra Matteoed il britannico Jack. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che deve vendicare la sconfitta patita nellasull’erba i Stoccarda nel 2024. Il vincente del match troverà in semiuno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il ceco Jiri Lehecka., ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic prima di superare in tre combattuti set l’olandese Tallon Griekspoor. Parso in grandissima condizione il numero 3 azzurro va a cacciacontinuità ormai divenuta una chimera. Matteo dovrà come sempre far leva sulle sue armi principali, ovvero servizio e dritto, fondamentali per abbreviare gli scambi e conservare preziose energie.