Oasport.it - LIVE Berrettini-Draper, ATP Doha 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:13 Quello che ci apprestiamo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con il romano che nel 2024 venne sconfitto dal britannico nella finale dell’ATP di Stoccarda.19:09 Esce di scena Carlos Alcaraz! Notizia ottima in chiave ranking per Jannik Sinner, ed occasionissima attuale per Matteo. Il romano troverebbe in semifinale il ceco Lehecka, ma prima dovrà superare il britannico Jackche inizierà tra.18:16 Carlos Alcaraz porta ilal set decisivo. Ci sarà ancora da attendere prima di ammirare.17:44 A sorpresa il ceco Lehecka si è aggiudicato il primo parziale sull’iberico Alcaraz. Dopo questo incontro sarà la volta di Matteo!16:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale di