Oasport.it - LIVE Berrettini-Draper, ATP Doha 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Alcaraz-Lehecka

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:58 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellatestuale di. Appena iniziato sul Centrale il match tra lo spagnoloed il ceco, al termine del quale toccherà al romano. A più tardi!Buongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale dell’ATP 500 ditra Matteoed il britannico Jack. Secondo confronto diretto tra i due conche deve vendicare la sconfitta patita nella finale sull’erba i Stoccarda nel 2024. Il vincente del match troverà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlosed il ceco Jiri, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamentoaver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic prima di superare in tre combattuti set l’olandese Tallon Griekspoor.