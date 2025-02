Oasport.it - LIVE Berrettini-Draper 6-4 4-6, ATP Doha 2025 in DIRETTA: altra battaglia per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Splendido recupero con il lob di rovescio in corsa di Matteo.40-0 Servizio e smorzata a segno per il britannico.30-0 In corridoio la risposta di dritto dell’azzurro.15-0 Prima vincente dell’inglese.TERZO SET6-4 Secondo set. Con una pessima volèe di dritto Matteo consegna il secondo parziale all’avversario.40-AD Set point. Decolla il rovescio incrociato di.40-40 CHE PUNTOOO! Matteo si difende, cambia marcia con il rovescio, attacca con lo slice e chiude con la stop volley.40-AD Set point. Risposta in allungo miracolosa del britannico, che raccoglie poi l’errore dell’avversario.40-40 Altro errore gratuito con il dritto in uscita al servizio dell’azzurro.AD-40 Prima esterna vincente del. Palla del 5 pari.