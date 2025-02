Anteprima24.it - Lite per uno spinello davanti ad un bar: 22enne ferito con colpi di forbice alla schiena

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn giovane tunisino è in piazzetta Nilo con alcuni amici. Sono le 17 circa quando inizia a prepararsi uno. La dipendente di un bar vicino gli chiede di non consumare stupefacenti e rispettare i clienti. La richiesta diventa la miccia per una discussione,rgata anche ad altre persone presenti. Poi la colluttazione durante la quale iltunisino vienetocon un paio di forbici appuntite. Portato in ospedale, il giovane è stato ritenuto guaribile in 30 giorni per una profonda lesione che avrebbe coinvolto anche un polmone.I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli Centro hanno avviato le indagini subito dopo l’intervento in ospedale. Hanno analizzato meticolosamente le immagini delle telecamere instte tra piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo e individuato chi avrebbe inferto icon le forbici.