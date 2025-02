Linkiesta.it - L’Italia può essere il motore dell’industria di difesa europea

Per anni l’Europa si è illusa che la storia fosse finita e la guerra fosse un termine tossico, un problema di vicini più poveri e lontani, o degli Stati Uniti. Quella illusione non è svanita nel 2008 quando Vladimir Putin invase la Georgia, né nel 2014 quando la Russia occupò militarmente la Crimea e invase il Donbas, e neppure il 24 febbraio 2022 quando sempre la Russia, e sempre Putin, invasero l’Ucraina in una operazione speciale che sarebbe dovuta durare tre giorni e invece prosegue da tre anni grazie all’eroica resistenza ucraina. In questi decenni gli Stati europei hanno eliminato la coscrizione obbligatoria, ridotto i loro eserciti e disinvestito nellasperando che l’economia avrebbe annacquato la geopolitica, non capendo che la prima è la conseguenza della seconda. E ora che Putin e Trump hanno deciso di negoziare da soli, l’Europa ha scoperto dimilitarmente irrilevante e impreparata a un’eventuale invasione.