Lanazione.it - L’istanza di revisione per Vanni: "Larve, nuovi testimoni ma non solo. Su Scopeti serve una superperizia"

Leggi su Lanazione.it

di Stefano Brogioni FIRENZE Mostro,didella condanna all’ergastolo del “compagno di merende“ Mario, basata su uno studio delleche anticipa di due giorni l’ultimo duplice omicidio del 1985 , è stata integrata da un nuovo atto: una memoria con tree due verbali del 1984 riguardo all’orario del delitto di Vicchio, collocato alle 21.40, orario in contrasto con le affermazioni di Lotti, che dichiarò che il gruppo di “mostri“ si mosse da San Casciano, distante 71 km, tra le 22 e le 22.30. "Si può dire che è lo stesso Lotti, chiamandosi in correità, a fornire l’alibi a", afferma, scherzando ma non troppo, l’avvocato Antonio Mazzeo. Il legale di Montecatini è l’anima di questa scalata giudiziaria che il 9 maggio approda alla corte d’appello di Genova.