L'Isola dei Famosi, il retroscena: "Confezionata in modalità differente"

La 19esima edizione dedeipotrebbe non vedere luce. Le voci che parlano di un ipotetico anno di pausa si rincorrono e anche FanPage ha aggiunto qualche tassello al mosaico.“La questione sta tutta nelle tempistiche” – si legge sul sito – “Stando a quanto apprendiamo la trasmissione di Ilary Blasi The Couple, ndr, verosimilmente in partenza alla fine di marzo, dovrebbe avere una durata che va dalle 6 alle 8 puntate, con appuntamenti settimanali. The Couple chiuderebbe, in sostanza, tra metà e fine maggio, pericolosamente a ridosso della fine del cosiddetto periodo di garanzia pubblicitario. Di conseguenza appare scontato che, se entrambi i reality dovessero andare in onda, finirebbero per sovrapporsi su Canale 5. Cosa alquanto atipica per la rete e complessa da sostenere, con due diverse narrazioni che potrebbero pestarsi i piedi all’interno dei contenitori del daytime e del pomeriggio Mediaset”.