Liscio, ancora posti per il corso con Roberta Cappelletti

È partito con slancio il primoper cantanti e capi orchestra tenuto dalla rockstar del(in foto). Il performativo coordinato dall’esperta si tiene negli spazi di Cosascuola music academy, ed è organizzato dalla neo costituita ‘Accademia del folklore emiliano-romagnolo’ insieme alla Casa della Musica di Faenza, con il supporto del Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei). Nonostante il numero di partecipanti sia già consistente, è possibileiscriversi fino alla fine del mese scrivendo alle mail [email protected] [email protected] , indicando nome, cognome e numero di telefono a cui essere ricontattati dalla scuola. Le lezioni si terranno tutti i martedì sera fino al 20 maggio. Iltoccherà diversi argomenti, tra cui: il racconto dell’esperienza di una capo orchestra donna divenuta l’icona vivente del genere denominato Folklore Romagnolo; la scelta del repertorio e i consigli per una interpretazione corretta ed emozionale con prove di canto sul palco; la teatralità nel canto, la forza dell’immagine, attraverso consigli per la cura del look e del trucco di scena; come realizzare e condurre uno spettacolo musicale di successo riassumendo su se stessi i diversi ruoli.