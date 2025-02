Ilgiorno.it - L’interrogatorio fiume della mantide. Sonniferi, cocaina e tradimenti: "Sono innocente, non so nulla"

"Non sodi questa storia. Se Michele è stato avvelenato, sarà stato lui!". Cinque ore di interrogatorio per Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana messa sotto torchio dal pubblico ministero Ciro Caramore di Busto Arsizio, dopo che la donna è stata accusata anche di concorso nell’omicidio del marito MicheleMalva, avvenuto nel dicembre 2011 a Mesero. "Adilma ha rigettato ogni accusa con grande determinazione - ha spiegato l’avvocato Edoardo Rossi -. Ha risposto a tutte le domande con estrema coerenza". La donna ha rigettato ogni accusa sulla relazione con Maurizio Massè, 59enne di Quarto Oggiaro con presunti legami con la ‘ndrangheta e maritosorella diMalva. Secondo la Procura, Massè avrebbe sedato la vittima e, in accordo con Adilma (non presente), lo avrebbe costretto a ingerire, causandone la morte per avvelenamento.