Iodonna.it - L'iniziativa veneta realizzata insieme alla Caritas offre l'opportunità alle future spose di rendere ancora più speciale il giorno del matrimonio, risparmiando, aiutando gli altri e vivendo l'esperienza in modo anche consapevole e responsabile

Leggi su Iodonna.it

Cambiano gli usi, le abitudini, le mode, ma c’è una cosa che sembra mantenere intatto il suo fascino: ildel. Le nozze, intese tradizionalmente, sonoun sogno coltivato da molte persone. Non sempre, però, si riesce a realizzarlo come si vorrebbe, a causa dei costi elevati da mettere in conto. Non bisogna rassegnarsi, però, perché la soluzione perlo stessoquel momento, esiste. In particolare, se parliamo di abiti da sposa. A Treviso esiste un atelier di abiti da sposa usati, ma pronti a vivere una seconda vita e a regalare emozioni uniche. Un’alternativa solidale e sostenibile, nata grazie a Marta Feletto, che ha scelto di condividere una suarisultata molto positiva con la comunità. Come vestirsi a un? 5 look perfetti a 50 anni (e non solo) X Abiti da sposa usati: un’idea alternativa«Ho utilizzato un abito da sposa usato per il mio, sapendo che il ricavato sarebbe andato in beneficenza», racconta Feletto al Corriere – Così ho pensato di fare lo stessoqui».