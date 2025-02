Linkiesta.it - L’importanza di avere un commissario nazionale per la Mobilità attiva

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – Il governo britannico ha unper la, e questa – dal punto di vista di un italiano – è già una notizia. Ma andiamo oltre. Il suo nome è Chris Boardman, un ex ciclista professionista (ha vinto l’Oro olimpico a Barcellona ‘92 nell’inseguimento individuale) con un passato nell’amministrazione della contea metropolitana di Greater Manchester. Boardman è stato tra gli artefici di un importante pacchetto di investimenti per laannunciato dall’esecutivo e Active travel england (Ate) il 12 febbraio. Parliamo, nello specifico, di duecentonovantuno milioni di sterline per migliorare gli spostamenti delle persone a piedi, in bici e con disabilità. Uno dei target è la costruzione di trecento nuove miglia (circa quattrocentottanta chilometri) di marciapiedi e piste ciclabili sul territorio inglese (dunque non in tutto il Regno Unito).