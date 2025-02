Lanazione.it - L’immigrazione italiana e la sua storia

Ladell’emigrazione, con un’attenzione particolare alle vicende relative alla Garfagnana, sarà il tema dell’incontro dei Giovedì al Museo in programma stasera alle 21, con La Fondazione Paolo Cresci per ladell’emigrazione, rappresentata dal suo direttore, l’architetto Pietro Luigi Biagioni (foto). È possibile assistere all’incontro sia in presenza, nella sede del Museo, in via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/febbraiomuseo25. La Fondazione Paolo Cresci, presieduta dalla professoressa Ave Marchi, ha come scopo la promozione della conoscenza dei fenomeni storici e sociali relativi all’emigrazionedall’Ottocento ai nostri giorni, nella consapevolezza che la memoria delle vicende sociali ed economiche di milioni di nostri connazionali, oltre a salvaguardare le testimonianze storiche, possa costituire un elemento di comprensione per le giovani generazioni delle dinamiche sociali moderne legate al multiculturalismo e alla mobilità dei popoli.