Lanazione.it - L’imbianchino le ruba cinque Rolex. A processo: bottino da 50mila euro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Spariscono ia casa di un’anziana:, chiamato per un lavoro domestico, è ora accusato di furto.pezzi, per un valore complessivo di, sono stati recuperati a casa sua dai carabinieri. Il libero professionista del Casentino è attualmente ae rischia dai quattro ai sette anni di condanna. I fatti accaduti nel novembre 2023 La vittima, una signora anziana che vive sola in un paese del Casentino, chiama un imbianchino che conosce da ventianni per imbiancare le pareti di casa. Concordano i dettagli e il lavoro inizia subito. La fiducia traditarimane a casa della donna per circa dieci giorni. Avendo le chiavi di casa, può entrare liberamente, poiché la signora, spesso assente, crede di accelerare così i lavori.