News.robadadonne.it - Lily Phillips, la star OnlyFans dei “100 uomini in un giorno”, è incinta del primo figlio

Leggi su News.robadadonne.it

Philips è una delle creatordi, ed è diventata famosa per aver fatto sesso con 100in un; adesso, la ventritrenne attrice ha appena annunciato di esseredel suo, tramite un post pubblicato su Instagram. “Il segreto è svelato – si legge nella caption che accompagna il post, pubblicato il 19 febbraio – Baby2025”.Qualcuno potrebbe pensare a uno scherzo, un po’ come fatto dalla pornoitaliana Valentina Nappi tempo fa, ma a riprova della gravidanza Philips ha postato anche due test di gravidanza; che, certo, potrebbero essere di qualcun altro, ma sarebbe veramente machiavellico. Vi raccomandiamo. Perché Valentina Nappi ha fatto credere di essereNessuna gravidanza in vista per la pornoattrice, che ha finto di essereper un preciso scopo, in cui è riuscita.