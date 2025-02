Secoloditalia.it - L’ignobile show di Hamas per la riconsegna dei corpi degli ostaggi: bare sul palco e foto insanguinate

Le quattroesposte su un, coperte da drappi neri con lemorti; le stesseriprodotte in grande e racchiuse in un cerchio di sangue, sotto il volto di Netanyahu rappresentato come un vampiro e la scritta: «Il criminale di guerra Netanyahu e il suo esercito li hanno uccisi con i missili dei caccia».ha consegnato alla Croce Rossa a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza,all’interno delle quali ci sarebbero le salme di Shiri Bibas e dei suoi due figli, Ariel e Kfir, e di Oded Lifshitz. Ed è stato l’ennesimo, orribile «teatro del terrore», come ha commentato un giornalista della tv israeliana, mentre passavano le immagini da Gaza.Il «teatro del terrore» diper ladeiLe, poi consegnate dalla Croce Rossa alle forze israeliane, sono state posizionate su un, con un miliziano che le presidiava mitragliatrice in pugno, davanti a una folla di palestinesi