Ilgiorno.it - Liceo di Pavia infestato dalle zecche, lezioni sospese al Tamarelli: la bonifica non è servita

ancora chiuso per. Il Taramelli ieri avrebbe dovuto tornare alla normalità, dopo la disinfestazione effettuata, ma la normalità è durata pochi minuti. Poi lesono state viste di nuovo e i ragazzi sono stati immediatamente invitati a concentrarsi in cortile e poi rimandati a casa. Era già accaduto lunedì mattina, quando oltre 700 studenti non hanno potuto fare lezione. Subito dalla dirigenza è partita la segnalazione alla Provincia che ha provveduto are l’intero stabile di tre piani. Ieri mattina alle 6,30 i tecnici hanno effettuato un primo sopralluogo in vista del ritorno degli alunni. Alle 8 lesono comparse al primo piano e poi in tutto l’istituto. Di conseguenza la dirigente non ha potuto fare altro se non sospendere lee rimandare di nuovo a casa gli studenti.