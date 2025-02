Secoloditalia.it - Libertà e scienza: il nuovo Piano pandemico archivia i Dpcm e rifonda il rapporto coi cittadini

Mai più compressione dellea suon di, i famigerati decreti della presidenza del Consiglio che in tempo di Covid hanno scandito l’azione del governo Conte. È, in sintesi, uno dei punti qualificanti delnazionale, la cui divulgazione arriva a cinque anni esatti dalla scoperta della positività al Covid del paziente 1 di Codogno, avvenuta il 20 febbraio 2020. Ilapprontato dal governo è stato inviato ieri alla Conferenza Stato-Regioni. «È escluso l’utilizzo di atti amministrativi per l’adozione di ogni misura che possa essere coercitiva dellapersonale o compressiva dei diritti civili e sociali. Solo con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi costituzionali possono essere previste misure temporanee, straordinarie ed eccezionali», si legge nel testo, grazie al quale, come spiegato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, «saranno tutelate lee saranno tutelati soprattutto i».