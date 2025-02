Cityrumors.it - L’ex oro olimpico Cassarà condannato a 1 anno e 4 mesi, ma lui respinge tutto: Sono innocente

Il campione, vincitore di due medaglie d’oro in due Olimpiadi diverse nella scherma aveva tentato di filmare due ragazze sotto la docciaFilmare col telefonino di nascosto due ragazze sotto la doccia e pensare di farla franca. Un’azione squallida, da maniaco e persone che ha seri problemi, ma assume un contorno diverso se a farlo è un due volte campionefamoso come Andrea. Una storia che ha dell’incredibile.oroa 1e 4, ma lui(Ansa Foto) Cityrumors.itEbbene, dopo una denuncia delle due ragazze, un processo è cominciato e terminato con tanto di sentenza. E così, il due volte campionedi scherma Andreaè statoa une quattrocol rito abbreviato dal gup di Brescia per tentata interferenza illecita nella vita privata.