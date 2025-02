Linkiesta.it - L’Europa si riunisce di nuovo a Parigi, Trump fa il propagandista del Cremlino, e Putin lo prende in giro

sta facendo di tutto per trovare la sua coalizione di volenterosi da schierare al fianco dell’Ucraina. Ora che gli Stati Uniti non sono più un alleato credibile per l’Occidente e la democrazia globale – e anzi fanno il gioco di dittatori criminali come Vladimircerca la formula giusta per aiutare Kyjiv e sé stessa.Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito aun altro gruppo di leader europei, dopo il summit convocato d’urgenza per lunedì. Quindi c’erano Lituania, Estonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Grecia, Finlandia, Romania, Svezia e Belgio, più Canada e Norvegia, entrambi alleati della Nato ma non membri dell’Unione europea. Del gruppo dei Ventisette dell’Ue tra lunedì e mercoledì hanno partecipato quasi tutti, fanno eccezione solo Ungheria e Slovacchia – guidate da presidenti molto vicini al– e poi Irlanda, Malta, Cipro, Austria, Croazia, Bulgaria e Slovenia.