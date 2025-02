Quotidiano.net - L’Europa fa muro contro Mosca. Al lavoro per nuove sanzioni. Macron: lo zar minaccia la Ue

Arriva il via libera al sedicesimo pacchetto diperda parte degli ambasciatori Ue, che ora dovrà ricevere l’ok definitivo del Consiglio Affari esteri in agenda lunedì. Mentre il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, avvia un processo di "consultazioni bilaterali" su aiuti all’Ucraina e garanzie di sicurezza da fornire a Kiev. Perché la Russia costituisce una"esistenziale" per gli europei e la Ue dovrà salire sul treno della pace di Donald Trump, dice a Le Parisien, il presidente della Francia, Emmanuel. Cosìprova a costruire una risposta unitaria all’iniziativa della Casa Bianca, mentre tra Zelensky e il presidente americano il clima si fa sempre più incandescente. DIVIDE ET IMPERAMa la linea Maga del divide et impera (laddove il “divide“ riguarda soprattutto) fa breccia di nuovo.