Formiche.net - L’Europa di fronte alla dottrina Trump, sfida o opportunità? Il punto di Preziosa

Leggi su Formiche.net

Secondo il professor John Blaxland, docente di studi strategici presso la Australian National University, la scorsa settimana, in Europa, gli Stati Uniti hanno lanciato un messaggio chiaro e potente: sono pronti a sconvolgere l’ordine globale stabilito per riguadagnare il loro vantaggio competitivo. La strategia emergente non riguarda un ritiro dall’arena internazionale, ma un riequilibrio dei rapporti di forza, adattandosi a un mondo sempre più multipolare.Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha sorpreso la platea della Conferenza di Sicurezza di Monaco dichiarando cheha un “nemico interno”, identificato nei leader che ignorano le preoccupazioni e i valori dei loro cittadini. Ha inoltre sottolineato la necessità di integrare i gruppi politici di destra nel mainstream politico, suggerendo un cambiamento radicale nella configurazione politica europea.