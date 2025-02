Dilei.it - Letizia di Spagna, la spilla inestimabile e l’errore banale del tailleur grigio

diè nel pieno della sua agenda di lavoro settimanale. Due appuntamenti e di conseguenza due look a poche ore di distanza, entrambi all’insegna della sobrietà. Ma se ilblu navy conantica modificata è la quintessenza dell’eleganza, il completolow cost pecca di banalità. Ma procediamo con ordine.di, ildi tweed bludi, insieme al marito Felipe, ha ricevuto a Palazzo il Presidente egiziano, Abdelfatah El-Sisi, cui hanno offerto un pranzo di Stato. Visto l’incontro formale la Reina ha optato per unin tweed blu navy, il colore dall’eleganza classica per antonomasia.Fonte: IPAdiin bluIl completo disi richiama volutamente allo stile di Chanel. Fu infatti Coco la prima a introdurre ilin tweed, trasformandolo in un’icona di stile.