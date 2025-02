Liberoquotidiano.it - L'Eredità, domanda sconcertante su Paola e Chiara: e anche Marco Liorni... clamoroso | Guarda

Come ogni sera si accendono le luci nello studio di. Come ogni sera siamo a L', il gioco delle parole e dei loro legami. Ma, soprattutto, il gioco della ghigliottina, l'epilogo di ogni puntata in cui ci si gioca il montepremi. La puntata in questione è quella di oggi, giovedì 20 febbraio. Alla vigilia alla ghigliottina, per la terza volta, ci era arrivato Daniele. E per la terza volta non aveva azzeccato la soluzione. In verità, quella di ieri, era molto difficile, ragione per la quale come spesso accade sui social, e su X in particolare, il pubblico ha protestato, puntando il dito contro gli autori del programma. Ma ogni puntata ha la sua polemica. Anzi, le sue polemiche: numerose, copiose, inarrestabili. E in questo caso le polemiche iniziano subito, sin da uno dei primi giochi, quello in cui bisogna associare a un anno tra i quattro disponibili un evento.