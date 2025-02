Ilfattoquotidiano.it - L’erede, l’implacabile thriller del regista francese Xavier Legrand tra Amleto e Prisoners

“Ho fatto di tutto per non essere come lui”. Difficile rintracciare un macigno di colpe paterne così ottundente come indel(L’affido). Qualcosa di così simbolicamente perturbante, e allo stesso tempo di formalmente ineccepibile, per raccontare l’inevitabile caduta psicofisica di Ellias Barnes (Marc-André Grondin), stilista d’alta moda parigina all’apice del successo (e della successione rispetto al suo mentore professionale), di fronte all’improvvisa morte a Montreal in Canada del lontano, mai frequentato, oscuro padre. Il segnale di sinistro ritorno alle origini è un’avvisaglia sul corpo di Ellias che sembra un principio di infarto ma che sa solo di ansia conclamata. Il risucchio familiare da oltreoceano è in atto.Obtorto collo Ellias si recherà nell’innevato Quebec per sistemare scartoffie e formalità del funerale senza perdere inutile tempo.