Leonor di Spagna è in Brasile con i compagni di Marina E pare che a una festa si sia lasciata andare con uno di loro Leggi Amica it

diè arrivata in. Dopo un mese di navigazione nell’Oceano Atlantico, la principessa è sbarcata nel continente americano. Per la precisione, al porto di Salvador de Bahia.die l’arrivo inEra il 13 gennaio quandodiè salita a bordo della nave scuola Juan Sebastián de Elcano. L’inizio di un’esperienza che avrebbe condotto la diciannovenne Principessa delle Asturie prima alle Canarie e poi, dopo una traversata, in, a Panama e, infine, a New York (l’arrivo nella Grande Mela è previsto per giugno).Le foto della regina Letizia e di re Felipe, all’epoca, fecero il giro del web. Il sovrano e la moglie, infatti, mentre salutavano la primogenita al porto di Cadice erano emozionati e commossi come due genitori qualunque che si preparano a non vedere la figlia per cinque mesi.