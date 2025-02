Velvetgossip.it - Leonardo Pieraccioni svela il segreto del suo amore con Teresa Magni: case separate e risate condivise

ha trovato la felicità in una nuova relazione con, una donna che ha portato una ventata di freschezza nella sua vita. Ufficialmente fidanzati dal 2022, la coppia ha condiviso momenti felici sui social media, attirando l’attenzione di fan e appassionati di gossip. Ma cosa rende così speciale il loro legame? In un’intervista con il settimanale Oggi,ha rivelato un aspetto interessante della loro convivenza: vivono in.Questa scelta, sebbene possa sembrare inusuale, sembra essere alla base della loro intesa.ha sottolineato l’importanza di mantenere uno spazio personale, affermando che l’si nutre di momenti di condivisione e di. “Vivere ognuno a casa propria ci permette di vederci come fidanzati, di trascorrere del tempo insieme in modo spensierato, e di convivere quando Martina è dalla mamma,” ha spiegato l’attore, riferendosi alla figlia di 13 anni avuta dalla sua ex compagna Laura Torrisi.