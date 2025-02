Quotidiano.net - Leonardo gioca in Difesa e Sicurezza. Crescono i ricavi, boom degli ordini

Milano, 20 febbraio 2025 – “Sembra ormai chiaro che l’Europa aumenterà la spesa in, raggiungendo almeno il 2% del Pil. Questo non solo a causa del conflitto russo-ucraino, ma anche perché vogliamo essere un partner forte e affidabile nell’alleanza Nato”. Sono queste le parole di Roberto Cingolani, ad di, durante la presentazione dei risultati preliminari del 2024 agli analisti. Risultati in linea o superiori alla guidance, conper 20,9 miliardi di euro (+16,8% sul 2023) eper 17,8 miliardi (+11,1%). L’Ebita ha invece toccato 1,52 miliardi, +15,8% rispetto al 2023. Numeri che dimostrano “la solidità didal punto di vista economico-finanziario e industriale, con una prospettiva di sviluppo nel medio periodo in linea con gli obiettivi individuati nel piano industriale.