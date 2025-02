Formiche.net - Leonardo e Baykar fanno asse sui droni? Ecco le ultime novità

Secondo un articolo apparso sul Fatto Quotidiano,sarebbe in trattative con l’azienda turcaper una possibile collaborazione suimilitari. Stando alle indiscrezioni, un Memorandum of Understanding (MoU) tra le due aziende sarebbe già pronto o comunque in fase avanzata di definizione. La firma di questo accordo rappresenterebbe il primo passo verso una joint venture per la produzione didestinati alle Forze armate italiane e al mercato europeo, segnando un’importante evoluzione nella strategia dinel comparto dei sistemi a pilotaggio remoto.L’accordo seguirebbe il modello della partnership con Rheinmetall nel settore dei mezzi terrestri e si inserirebbe nella più ampia cooperazione industriale tra Roma e Ankara. Un chiaro segnale in questa direzione è stata la recente acquisizione di Piaggio Aero da parte di, operazione che ha rafforzato la presenza dell’azienda turca nel mercato italiano e europeo dell’aerospazio.