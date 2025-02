Lanazione.it - L’eolico sugli appennini. Settemila firme contro: "Ma serve un equilibrio"

Saranno sufficienti le 7milaraccolte in Umbria per dire "no" alle gigantesche pale eoliche che è previsto vengano installate nella nostra catenaca? Ieri mattina i rappresentanti dei cittadini firmatari hanno illustrato in Seconda commissione, presieduta da Letizia Michelini, il documento che chiede di "individuare l’intera fascia dell’Appennino Umbro-marchigiano quale area non idonea alla realizzazione di impianti eolici e in particolare alla realizzazione di impianti eolici di grande e media taglia". Lo hanno fatto al cospetto dei sindaci dei Comuni interessati (Foligno, Trevi, Sellano, Valtopina, Nocera Umbra, Gualdo Tadino), presidente dell’Anci, rappresentanti tecnici della Provincia di Perugia. Alla riunione ha preso parte anche l’assessore regionale all’Ambiente, Thomas De Luca il quale, al termine degli interventi dei soggetti invitati (i membri della Commissione si confronterannoesiti dell’audizione nella prossima seduta) ha assicurato che la Giunta “sta facendo quanto possibile per coniugare il raggiungimento degli obiettivi circa l’installazione di potenza nominale degli impianti di energia rinnovabile con gli interessi legittimi, non solo di chi fa impresa, ma rispettando anche un diritto sancito costituzionalmente legato al paesaggio e all’ambiente.