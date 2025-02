Sport.quotidiano.net - Lenzi, il conto alla rovescia del campione: "Mi sto preparando come per un mondiale"

Manca meno di un mese al ritorno sul ring di Diego "El Toro". Il pugile bolognese combatterà il prossimo 15 marzo il suo secondo incontro da Pro sotto l’egita di TAF, con il super massimo che all’esordio aveva impiegato una manciata di secondi per avere la meglio sul suo avversario. All’angolo opposto questa volta ci sarà Andrea Pesce, un pugile esperto e diverso dal serbo Georgije Stanisavljev. Pesce infatti ha 38 anni e vanta una lunga carriera, con il suo record che parla di 10 vittorie, 27 sconfitte e 4 pari. "Mi sto allenando al meglio – raccontache si è trasferito a Milano per allenarsi presso la palestra Testudo – stoquesto incontrose fosse in palio un titolo. Sono in uno stato di forma eccellente, forse il migliore della mia carriera.palestra Testudo mi hanno accolto benissimo sin dai primi allenamenti e qui ho trovato una seconda famiglia, è l’ambiente ideale per preparare i miei incontri e cercare di far crescere la mia esperienza e la mia carriera".