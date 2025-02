Ilrestodelcarlino.it - L’entusiasmo per la ‘Rossa’ arriva pure a Reggio

Tutti pazzi per Lewis Hamilton, Charles Leclerc, e per la nuova Ferrari, la "SF-25": anche aEmilia si sogna il ritorno al titolo della rossa, che manca dal 2007. Ieri, infatti, presso la location dell’atelier "Ruote da sogno" si è tenuto il "F1 Press Day". In un’atmosfera di grande entusiasmo, un centinaio tra giornalisti e addetti ai lavori hanno dato vita, insieme agli ospiti, ad un evento incentrato sulla nuova Ferrari e sulla F1. Per "Ruote da sogno" è diventato un appuntamento tradizionale dal 2020, anno in cui ci fu la storica presentazione della Ferrari al Teatro Valli di. Nel cuore dell’evento ecco il talk show condotto da Maria Leitner, giornalista del Tg2 motori. "Questo entusiasmo mi riporta agli anni di Michael Schumacher". Commenta così la giornalista. "Sarà un anno particolare per la storia della F1: sono 75 anni dalla sua fondazione, 50 dal titolo di Niki Lauda e 25 dal primo titolo di Schumacher.