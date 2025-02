Sololaroma.it - Leicester-Brentford, il Pronostico: crisi per le Foxes, puntiamo sulla vincente

Leggi su Sololaroma.it

Ilcontinua a navigare in acque turbolente, confermando le difficoltà che lo stanno caratterizzando in questa stagione. La recente sconfitta contro l’Arsenal per 2-0 ha ulteriormente evidenziato le carenze della squadra guidata da Ruud van Nistelrooy, incapace di trovare una continuità di rendimento.Il, invece, ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta contro il West Ham, portandosi in una posizione di metà classifica più sicura. Sebbene la qualificazione alle coppe europee resti lontana, i biancorossi di Thomas Frank possono affrontare la seconda metà del campionato con maggiore serenità.Un possibile ostacolo per ilpotrebbe essere il calo di motivazioni, ma al momento la squadra sembra solida e determinata a concludere la stagione nel migliore dei modi.