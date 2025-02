Ilgiorno.it - Legnano, ladri in azione alla libreria Nuova Terra: “È la quinta volta”

(Milano) 20 febbraio 2025 - I soliti ignoti hanno colpito ancora. Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, uno o piùhanno sfondato la porta d’ingresso della”, portando via soltanto pochi euro e lasciando intatti tutti i libri. Un furto che ha lasciato attonita la titolare, Fiorella Roveda, quando l’indomani si è trovata di frontescena del misfatto. "È successo di nuovo. Anche stanon ho parole. In cassa non c’era praticamente nulla, solo qualche spicciolo, e non è stato toccato neppure un libro. Sono sgomenta: è la, ora basta!", ha dichiarato con amarezza. Isi sono dileguati con un bottino misero, ma il danno economico, come sempre in questi casi, supera di gran lunga la refurtiva. Per attività come la “”, che resistono sul mercato con sacrifici enormi, ogni effrè un colpo duro da sopportare.