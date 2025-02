Sololaroma.it - Lecce-Udinese, il pronostico di Serie A: GOL interessante, occhio alla chance mix

Dopo la scorpacciata di match europei, con la Roma che è stata l’unica squadra italiana a passare il turno tra Champions League e Conference League, torna ad essere protagonista laA, che domani, venerdì 21 febbraio, inaugurerà il 26° turno. La prima gara del weekend vedrà scendere in campo, al Via del Mare,, con fischio d’inizio programmato alle ore 20.45.Padroni di casa che arrivano a questo appuntamento con alle spalle tre risultati utili consecutivi, anche se gli ultimi due match sono terminati entrambi sullo 0-0. Questapositiva ha però permesso di guadagnare qualche punto rispettozona retrocessione, con ilche ora si trova con cinque lunghezze di vantaggio rispetto al 18° posto, occupato momentaneamente dal Parma.Dparte opposta invece l’si trova in una posizione più tranquilla, con 33 punti all’attivo che ne garantiscono il 10° posto in classifica.