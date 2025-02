Sport.quotidiano.net - LE ULTIME VERSO LA SFIDA DI SABATO AL ’TARDINI’. Holm va di nuovo ko, Calabria si candida dal 1’. Ferguson rientra in gruppo, Casale scalpita

Chance da titolare in arrivo per Davide: se nona Parma, giovedì al Dall’Ara col Milan o nel prossimo fine settimana col Cagliari. Il terzino destro arrivato a fine gennaio, si prepara all’esordio dal 1’, dopo il subentro con il Torino nell’ultima giornata: Italiano perde infatti il terzino destro svedese, vittima di un infortunio muscolare ai flessori della coscia sinistra e chiamato a tre settimane di stop.e De Silvestri si contenderanno e divideranno lo spazio nelle prossime tre gare in programma a partire dae pure con Verona e Lazio. Ai box pure Odgaard e Pedrola: la buona notizia è il rientro di Lewis, che ha ripreso ieri gli allenamenti indopo tre settimane di stop. Orsolini era giàto tra i convocati con il Torino e a Parma confida di ritrovare minuti, se non una maglia da titolare al posto di Dominguez con Ndoye a supporto di Castro, favorito su Dallinga.