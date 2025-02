Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 20 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202025 Ariete Considerando che in marzo vi aspettano influssi in forte aumento per il settore del lavoro e le questioni materiali che interessano anche la famiglia, dedicate in questi giorni più tempo all'amore, alla passione, amicizie. Luna bellissima vi farà vivere emozioni nuove. Non vedete come siete desiderati? Nel pomeriggio nasce ultimo quarto in Sagittario, fase lunare indicata per eliminare fiori secchi nel giardino dell'amore e iniziare nuove imprese di grande successo. Viaggi! Toro Siete il segno che meglio uscirà dalla quadratura Nettuno-Giove, essendo i due pianeti in ottima postazione per affari vicini e lontani, ma dovete preparare per domani (oggi la Luna non è ancora stabile) un dettagliato piano di azione, cosa che vi riesce a meraviglia quando sentite il profumo dei soldi.