Le settimane di fuoco dell'Inter . Inzaghi fa la conta e pensa... al Napoli

Il rumore dei nemici. Sempre più insistente. Dalle polemiche, inconsistenti, sul caso Lautaro, alle invettive su un ciclo arrivato al termine. Dalle emergenze in rosa, al pacato confronto con la società di martedì. Davanti, quel che più, un trittico da urlo: il Genoa sabato, la Lazio in Coppa Italia martedì, la cruciale trasferta didel prossimo fine settimana (potrebbe essere l’1 marzo alle 18, in un “Maradona“ già esaurito). Alta tensione Inter, e non potrebbe essere altrimenti dopo un negativo viaggio in quel di Torino. Simoneraccoglie i pezzi eal Grifone, sapendo di non avere alternativa alla vittoria contro l’ex nerazzurro Patrick Vieira, tre tricolori e due Supercoppe da giocatore a metà degli anni zero. E sono diverse le incognite tra infortuni e diffidati.