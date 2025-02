Lanazione.it - Le rivendicazioni dell’indotto: "Stesse mansioni, stesso contratto"

PISTOIAUna rivendicazione, quella delle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici, che a Pistoia in particolare tiene conto anche delle maestranze del cosiddetto incentrato, ossia i lavoratori dipendenti di aziende, che lavorano all’interno dello stabilimento Hitachi, spesso svolgendo ledei loro colleghi assunti dalla multinazionale giapponese, ma con trattamenti economici inferiori. "Chiediamo anche per loro - afferma Stefano Angelini, segretario generale Fiom di Firenze, Prato e Pistoia – l’applicazione delnazionale dei metalmeccanici, che differentemente da altre categorie è uguale e unico per tutti i lavoratori del settore in Italia. A nostro avviso l’incentrato deve avere un processo di normalizzazione all’interno dello stabilimento, perché le regole, i diritti, i doveri sono uguali per tutti".