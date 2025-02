Amica.it - Le proprietà benefiche della malva, alleato di benessere naturale

Leggi su Amica.it

Laha radici molto profonde nella tradizione erboristica, ma col passare del tempo si è rivelata anche unprezioso nel mondo del. Da secoli, infatti, è apprezzata per le sue, che spaziano dal supporto digestivo alla curapelle. Con le sue infiorescenze, è simbolo di leggerezza e purificazione. Non è solo un ingrediente dalle notevolicurative, ma è anche alla base di tisane e infusi che offrono benefici per la salute.e benefici: andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Come mai è così amata?: un concentrato diLesono conosciute fin dall’antichità, quando veniva utilizzata per trattare numerosi fastidi e disturbi – dalla tosse ai problemi gastrointestinali.