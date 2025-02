Le probabili formazioni di Inter-Genoa | Sommer e C Augusto out Calhanoglu in panchina?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la bruciante sconfitta di Torino l’proverà a cercare una reazione e una vittoria sabato sera alle 20.45 contro ila San Siro, con la squadra di Vieira ormai involata a marce ingranate verso la salvezza. Impegno ovviamente da non sottovalutare, e per il quale Simone Inzaghi sarà chiamato a compiere scelte di formazione combinando diversi parametri. Giovedì arriva la Lazio in Coppa Italia e il prossimo weekend l’affronterà il Napoli al Maradona per il match che può valere uno scudetto. Occhio dunque a rotazioni dettate da esigenze fisiche e anche comportamentali, con ben tre diffidati da tenere a bada contro il Grifone.LediIndisponibili certi Yannper l’infortunio riportato in giornata e Carlos, da valutare le condizioni di Marcus Thuram.