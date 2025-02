Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

20 febbraio 2025 - Continua la cascata di pezzi sanremesi, commentati da Luca Demar e in rotazione quotidiana. 1. Settembre – “Vertebre” “Giochiamo a fare i grandi ma poi piangiamo all’università”, è con questa immagine il giovane Settembre ha vinto Sanremo Giovani. Un brano scritto e arrangiato molto bene per una giovane promessa del cantautorato italiano. 2. Coma Cose – “Cuoricini” L’atmosfera di San Valentino è ancora nell’aria, anche se il titolo è ingannevole. Lasciate i social e pensate meno ai cuoricini e dedicate più attenzione al cuore di chi amate, questo è l’invito con questo brano sanremese del duo più ascoltato in Italia. 3. Wiilie Peyote – “Grazie ma no grazie” Il brano sanremese che ha riportato in qualche modo anche i Jalisse in questa edizione di Sanremo. Chiaro, semplice e diretto e finalmente grazie a lui possiamo rifiutare canticchiando, l’invito ad una rimpatriata di classe.