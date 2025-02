.com - Le onde del passato, al via la serie con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri

Ledel, al via lain 6 puntate con: diretta da Giulio Manfredonia, nel cast anche Fausto Maria Sciarappa e Fiorenza PieriDa mercoledì 19 e venerdì 21 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuovaLedelche vede protagonisti.La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi.Laè prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy, per RTI. Le sceneggiature sono di Eleonora Fiorini,Glaviano e Davide Sala.LedelLedel– La tramaIsola d’Elba, 2004:Reali () e Tamara Valente () sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo.