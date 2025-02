Lanazione.it - “Le interviste impossibili”: al Verdi nuove letture spettacolo per il Giorno della Memoria

Pisa, 20 febbraio 2025 - Ritornano al TeatroLe, il progetto dicurato dai docentiFormazione per attori, Luca Biagiotti, Franco Farina e Cristina Lazzari, che intende proporre al pubblico una riflessione su una delle più grandi tragedie del Novecento, quella che riguarda lo sterminio degli ebrei. Venerdì 21 alle 21, nel Ridotto, il secondo appuntamento con Leproporrà Leggi antiebraiche. Voci. Nomi. Responsabilità, un racconto scritto da Franco Farina sulla questione dei testimoni dell'epoca che offre elementi preziosi di riflessione sul passato e sul presente. Ne saranno interpreti, assieme all’autore anche Paolo Giommarelli, Cristina Lazzari. I biglietti sono già in vendita al Botteghino del Teatro: intero 10 euro; ridotto 5 euro (per studenti e iscritti ai corsi di recitazioneFormazione).