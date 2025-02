Fanpage.it - Le Filippine mettono una taglia sulle zanzare, a Procida si sterilizzano: i metodi per sconfiggere la Dengue

Leggi su Fanpage.it

A Manila, nelle, le autorità locali offrono una ricompensa di un peso per ogni cinqueuccise o catturate. Si tratta di un tentativo di ridurre i casi di. L’iniziativa sembra stia avendo successo all'interno della comunità locale ma l’efficacia è dubbia. Altre realtà, come, stanno sperimentando approcci radicalmente diversi, e più efficaci, per combattere gli insetti.