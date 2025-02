Ilrestodelcarlino.it - Le famiglie si indebitano, Federconsumatori: “Uno sportello in più per aiutare a rateizzare”

Pesaro, 20 febbraio 2025 – Occorre mandare un vigile urbano a dirigere il traffico davanti agli sportelli di. Perché la fila si allunga ogni giorno di più. Non è il “quarto stato” che marcia, ma ci siamo vicini. Ancora non ci sono dati precisi sul fenomeno dell’indebitamento dei genitori che devono far mantenere ai figli un tenore di vita sempre più insostenibile, “è vero però che ci sonoche sono andate in sovraindebitamento per mantenere i figli all’università, per cui si stanno rivolgendo a noi per vedere se è possibile”, dice l’avvocato Laura Tamburini, fanese, che sta seguendo proprio per la Cgil-il crescente numero di persone che sono in difficoltà con i pagamenti per cui si rivolgfono agli sportelli per capire se è possibile trovare una soluzione al sovraindebitamento.